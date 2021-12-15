Губернаторская елка и праздники пройдут в ямальских детсадах

В ЯНАО состоятся новогодние корпоративы и праздничные утренники в детских садах и школах. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Глава региона Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии обозначил, что проведение этих мероприятий возможно лишь с учетом санитарных требований. Он напомнил об ограничениях, которые есть для крупных массовых мероприятий.

«Мы опираемся на мнение санврачей. Губернаторская елка и праздники в детсадах и школах при детальном соблюдении всех требований состоятся», — пообещал губернатор Ямала.