Ямальские специалисты обнаружили мумию ребенка в серебряной маске

На средневековом могильнике «Нюрымпосллор 4» ямальские ученые нашли мумию ребенка с серебряной маской на лице. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Полевые работы на памятнике проводились с 15 июня по 15 июля. Специалисты сделали раскоп площадью 55 «квадратов» с семью захоронениями детей и взрослых. Тело ребенка, умершего после рождения, обнаружили в самом первом погребении. Фольга и серебряные пластины покрывали всю область его лица. По мнению ученых, эта серебряная маска послужила причиной сохранения тканей и мумификации.