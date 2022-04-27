Ямальские спасатели помогли выбраться мужчине, у которого сломался снегоход

Сотрудники «Ямалспас» помогли выбраться мужчине, у которого по пути следования в село Овгорт сломался снегоход. Инцидент произошел в понедельник, 25 апреля. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

После сообщения о помощи спасатели выехали к месту вызова на автомобиле УАЗ и аэролодке «Пиранья». Поиск мужчины занял некоторое время, посокльку в этом месте не было дорог, а снежный покров активно начал таять.

Спустя несколько часов мужчину нашли и доставили в деревню Евригорт. Медицинская помощь ему не потребовалась.