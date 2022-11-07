Ямальские путешественники заявили, что в регионе ранее упал метеорит и сформировал особый ландшафт | 360°

Общество 07 ноября 2022, 19:12 Ямальские путешественники заявили, что в регионе ранее упал метеорит и сформировал особый ландшафт

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На Ямале местные путешественники выразили уверенность, что на территорию региона когда-то упал метеорит и сформировал ландшафт, радиус которого составляет порядка 200 километров. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Эта загадка природы расположена на границе Приуральского и Ямальского районов.

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«Открыли спутниковые снимки, и на них четко начала проявляться кольцевая структура, а внутри — низменность с многочисленными озерами. Это уже интересно. Странно. <…> И горы такие сглаженные», — обратил внимание руководитель проекта «Неизвестный Ямал» Александр Петриченко.

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По его словам, подтвердилось, что это порода, образованная в результате падения метеорита. Отмечается, что ямальские путешественники намерены собрать больше образцов и отправить их в научные центры для исследований.