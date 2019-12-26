Ямальские политики превратились в таксистов

Политики надели костюмы Дедов Морозов и решили бесплатно перевозить горожан в Губкинском.

«Акцию придумал глава города. Они ездили по адресам на трех автомобилях. Работали полтора часа. Развозили бесплатно, поздравляли с Новым годом и вручали подарки: символы года, конфеты и т. п.» — отметили в администрации города.

Видеозапись неожиданной встречи показали в группе «Губкинский» в соцсети «ВКонтакте».

«Как же круто подняли настроение! Сразу новогодний настрой появился! На работе завал, голова пухнет — а тут такой сюрприз! Доехал на такси с дедом Морозом! Бесплатно и подарок еще получил! Я узнал его! А вы?», — заметил автор публикации.