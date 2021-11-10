Ямальские подростки обокрали склад с новогодними украшениями на 100 тысяч рублей

Житель поселка Ханымей в ЯНАО обратился в отделение полиции по Пуровскому району и рассказал, что кто-то забрался на склад с новогодними игрушками в период с февраля по август и вынес оттуда украшения на 104 тысячи рублей. Правоохранители вышли на след четырех подростков, которые могли поживиться чужим добром. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Оперативники установили, что злоумышленники заранее сговорились, подобрали ключ, забрались на склад и вынесли оттуда праздничную атрибутику. О том, что они сделали с новогодними украшениями, информации нет.

Полицейские завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение». Сейчас правоохранители решают вопрос о мере пресечения для подростков.

В мае этого года подростки из приморского поселка Заводской утащили с детской площадки качели. Местные жители пригрозили полицией и попросили их все вернуть и сделать как было.