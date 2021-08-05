Ямальские НКО получат грант от губернатора за социальные проекты

Некоммерческие организации в ЯНАО получат от главы региона гранты на реализацию социальных проектов. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Департамент внутренней политики региона и аппарат общественной палаты округа проводят конкурс. Срок подачи заявок — с 21 августа по 25 сентября. Они принимаются по следующим направлениям: охрана окружающей среды, социальная защита граждан, поддержка культуры и сохранения истории коренных малочисленных народов Севера.

«Важно, чтобы организация, участвующая в конкурсе, была заинтересована не просто в получении денег, а в решении насущных проблем общества. Это самый важный критерий. Поскольку некоторые участники подают заявки для того, чтобы просто улучшить свою материально-техническую базу», — заявила директор аппарата общественной палаты Ямала Екатерина Филиппова.