Ямальские коммунальщики не могут начать ремонт из-за автохама

В ЯНАО работники АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в течение целого месяца не могут начать ремонтные работы на улице Магистральной из-за припаркованных машин. С их владельцем не удается выйти на связь, передает ИА Ura.ru.

«На самом деле ситуация печальная. Ведь если она не разрешится и у нас не будет возможности устранить технологическое нарушение, то в новом отопительном сезоне жители двух домов, № 67 и 69 по улице Магистральной, просто останутся без отопления», — предупредил заместитель главного инженера компании Евгений Матюшин.

По его словам, не получиться подать теплоноситель в близлежащие дома из-за не устраненного порыва. Отмечается, что владелец припаркованных машин не стал вступать в диалог с компанией. Диспетчерской службе и городской администрации также не удалось найти с ним взаимопонимания.