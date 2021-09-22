Ямальские больницы получили крупную партию аппаратов УЗИ

В больницы ЯНАО поступил 21 аппарат ультразвуковой диагностики в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Новые аппараты получили больницы Салехарда, Лабытнанги, Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Отмечается, что у систем ARIETT A S60 и IuStar 300 имеется расширенный набор инструментов. Также они обладают высокой степенью визуализации и большим спектром режимов.

В окружном департаменте здравоохранения заверили, что в ближайшем будущем аппараты УЗИ поступят в Яр-Салинскую, Мужевскую и Надымскую райбольницы.