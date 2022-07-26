Ямальская школьница рассказала о своих впечатлениях от «Поезда Памяти»

Ученица 10-го класса гимназии Надыма Валерия Осипенко поделилась с «Ямалом-Медиа» впечатлениями от патриотической акции «Поезд Памяти», в рамках которого российские и белорусские школьники путешествовали по местам сражений Великой Отечественной войны.

«Мы узнали столько нового, я очень много плакала на мемориалах, на возложениях. Мне очень понравился Ржевский мемориал, это величие солдата, который уносится в небо журавлями, это не передать словами», — рассказала Осипенко.

Сенатор от ЯНАО Елена Зленко обозначила, что этот проект, имеющий огромное значение для детей, будет проводиться каждый год.