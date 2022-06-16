Ямальская делегация заключила соглашение с компанией 1С на ПМЭФ

Ямальская делегация в ходе ПМЭФ-2022 заключила соглашение с компанией 1С, которая занимается разработкой и поддержкой компьютерных программ и баз данных. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Сотрудничество будет направлено на повышение цифровой грамотности и обучение студентов. В средних учебных заведениях региона их будут знакомить с программами компании. Кроме того, в округе намерены внедрить цифровые сервисы в сферах здравоохранения, транспорта, образования, чтобы сделать жизнь ямальцев удобнее.