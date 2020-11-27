Ямалец зарегистрировался в TikTok, чтобы накопить на дом в деревне
Житель ЯНАО Айдар Надымчанин решил раскрутить свои аккаунты в TikTok и Instagram, чтобы заработать денег на дом в деревне. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Мужчина публикует в соцсетях видео, посвященные домашней кулинарии. При этом он говорит, что никогда не был профессиональным поваром.
«Я не повар и никогда им не работал, я просто люблю готовить и вкусно покушать. Я хочу жить в деревне, зарабатывать деньги и снимать классный контент», — признался Надымчанин в одном из роликов в TikTok.
На TikTok жителя ЯНАО подписаны почти 200 тысяч человек. Но в Instagram успехи скромнее — 3,4 тысячи подписчиков. Контента там тоже не так много.
Блогер показывает не только процесс приготовления блюд. В последнем опубликованном ролике мужчина разбирает старую кухонную мебель, чтобы смонтировать новую.
Надымчанин родился в Башкирии, а сейчас перебрался в Надым, ЯНАО. Пока он живет в городской квартире.