Ямал не будет пускать гостей без ПЦР или вакцинации

В Ямало-Ненецкий автономный округ теперь можно будет въехать только с отрицательным ПЦР-тестов или сертификатом о полной вакцинации. Санитарный контроль для людей без прописки начнет действовать 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Дмитрия Артюхова.

«Граждане, прибывающие в округ авиа и железнодорожным транспортом, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом (выдается всем вакцинированным на портале госуслуг). Мера коснется только тех, кто не имеет ямальской прописки», — сказано в сообщении на сайте администрации региона.

Эти требования не распространяются на несовершеннолетних. Артюхов отметил большой подъем заболеваемости на Ямале. По его словам, практика прошлого года показала, что сложная ситуация складывается в вахтовых поселках. Ведь они отдаленные и закрытые. Поэтому наиболее тяжелые пациенты — оттуда.

Он подчеркнул, что новые меры безопасности должны сдержать распространении инфекции и минимизировать случае завоза вируса в регион.

Уточняется, что за последнюю неделю заболеваемость на Ямале выросла в два раза. В больницах открыли 68 дополнительных коек. Больше всего людей с подтвержденным COVID-19 в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги.