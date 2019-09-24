«Ямал» подтвердил проблемы с SSJ100

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили данные о семи случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Стороны также заявили о начале проверки всех факторов, которые могут быть связаны с перегрузкой шасси.

Дело в том, что подобные случаи произошли при эксплуатации «Ямала» этих самолетов и посадки на ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса — прим. ред.) в аэропорту Нового Уренгоя.

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Авиакомпания и представители аэропорта Нового Уренгоя заявили, что главным приоритетом их работы остается безопасность пассажиров. Именно поэтому они с большим вниманием отнеслись к «семи случаям повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ-100 — прим. ред.).

«Отметим, что, хотя показатели не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси», — сказано в совместном заявлении, которое процитировал ТАСС.

В документе уточняется, что Роспотребнадзор 12 сентября провел внеплановую выездную проверку. Ее результаты показали, что на ИВПП нет никаких нарушений или отклонений от норм транспортной безопасности.

После этого представители воздушной гавани Нового Уренгоя обратились в другие авиакомпании, который летают в этот город. Их попросили рассказать, сталкивались ли они с проблемами во время посадки. При этом речь шла не только об эксплуатации RRJ-95, но также и о других типах самолетов.

Авиакомпании ответили, что у них не возникало подобных трудностей. После этого был сделан вывод о том, что перегрузки происходят на из-за проблем с взлетно-посадочной полосой».

«Ямал» и аэропорт Новый Уренгой создали рабочую группу по этому вопросу. Как отметили стороны, в нее планируют включить производителя SSJ100 — АО «Гражданские самолеты Сухого».

Ранее в пресс-службе правительства региона агентству сообщили, что нет никакой угрозы для использования самолетов SSJ100 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нового Уренгоя.