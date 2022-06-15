Ямал и ДНР договорились о сотрудничестве

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщил портал «Ямал медиа».

В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать сразу по нескольким направлениям, в первую очередь в гуманитарном и торговом экономическом аспектах. Предполагается реализация совместных проектов по восстановлению в Волновахском районе социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«Территория Волновахского района — одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано. Благодаря нашим военным сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача. Оценили фронт работ в райцентре, будем восстанавливать жилой фонд, социальные объекты», — сказал Дмитрий Артюхов.

В ближайшее время Ямал передаст Волновахскому району пожарные машины, дорожную, специальную технику, а также пассажирские автобусы — всего 15 единиц. Округ направит в республику строительные материалы, медикаменты и шесть тысяч продуктовых наборов.