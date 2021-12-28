Ялту обеспечили водой на год вперед

Ялта запаслась водой как минимум на год вперед. Об этом «Крыминформ» рассказала глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, только в Загорском водохранилище находится более 20 миллионов кубических метров воды.

«В Загорском водохранилище — свыше 20 миллионов кубических метров воды, это 87% от общего объема, в то время как в январе 2021 года было чуть более одного миллиона кубических метров. В Счастливенском — 6 миллионов, или 57% от объема… Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты», — процитировал RT слова Павленко.

Эти запасы могут быть увеличены за счет снежных плато, а также благодаря восполняемым природным источникам — Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада.