Ялтинский бизнесмен заказал доставку фастфуда вертолетом ради красивого свидания

Несколько дней назад пользователей Сети впечатлили причуды неизвестного туриста, который заказал вертолетом доставку еды из краснодарского «Макдоналдса» в Ялту. Как выяснилось, необычный поступок совершил владелец вертолетной компании.

Все дело в том, что Виктор хотел произвести впечатление на свою девушку, сообщает «Подъем». Поэтому он решил организовать такую сложную, но эффектную доставку. Ухаживания обошлись мужчине примерно в 209 тысяч рублей, из них четыре тысячи были потрачены на фастфуд.

«Это я лично летал, приземлились в Ялте на Блюхера. Я был на отдыхе и попросил секретаря найти партнеров, которые предоставили вертолет, и я оплатил полный тариф по счетчику. Даже скидку не сделали», — рассказал бизнесмен.

Однако в воздухе ему поесть не разрешил пилот, и еду пришлось везти в багажнике.

Виктор уже нанимал ранее бизнес-джеты для полета на переговоры, а также ходил по 35-метровой яхте из Монако в Сен-Тропе. И все это было для того, чтобы произвести впечатление на друзей. Поэтому неудивительно, что в ухаживаниях за девушкой он тоже действовал по-крупному.