Ялта открыла часть пляжей, не работавших из-за паводка

С пятницы в Ялте вновь заработали 22 пляжа. Их временно закрывали из-за схода селевых потоков и паводков. Эту новость сообщила глава администрации города Янина Павленко.

На своей странице в Facebook она перечислила открывшиеся пляжи. Это «дача „Тессели“, „Зеленый“, „Парк Форос“, пансионат „Терлецкий“», санаторий «Южный», «Тихая бухта — 1», «Тихая бухта — 2», «Кастрополь-1», «Форосский», «Форосский берег», санаторий «Южный», «Крымский бриз», «Артемида», «Мрия», «Понизовка», «Башмак», «РТ-22», санаторий «Симеиз», «Лягушка», санаторий «Южнобережный», «Алупка», «Детский», «Горное солнце».

«Еще раз обращаю внимание: пробы воды на пляже „Воронцовские купальни“ в Алупке, а также на других пляжах Ялты, не попавших в данный перечень, не соответствуют СанПиН, поэтому запрет на купание сохраняется», — глава города.

Павлюченко выразила надежду, что с понедельника могут быть открыты детские сады. Решение об этом должен принять Роспотребнадзор.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. В итоге восток полуострова оказался подтоплен. Власти региона ввели режим ЧС. Ливни также добрались до Ялты. Реки вышли из берегов, улицы и дома оказались в воде. Стихия затронула Феодосию, Кировский и Ленинский районы Крыма.