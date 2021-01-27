Якутского шамана Габышева увезли в психдиспансер. У него дома нашли странную собаку и много крови

Полицейские Якутска увезли шамана Александра Габышева в психдиспансер. Недавно он объявил о подготовке нового «похода на Москву». Появились фото дома, в котором он жил.

«Нам удалось связаться с участковым инспектором полиции, который был дома у Габышева в составе группы правоохранителей. Александра увезли в психоневрологический диспансер», — процитировал «Инферфакс» сообщение правозащитной организации «Правозащита Открытки».

На фото видно, что в квартире шамана царит бардак: на полу раскиданы вещи и мусор, а также разлита жидкость красного цвета. Удивила полицейских и собака, которая сидела в необычном месте в странном положении.

Координатор организация «Правозащита Открытки» предположил, что шамана могли увезти в диспансер за то, что он прекратил там отмечаться после выписки.

О своем намерении отправиться в столицу шаман заявил в начале 2021 года — он отметил, что планирует пойти в Москву в марте. В 2019 году он уже отправлялся в такой поход, и прошел восемь тысяч километров, чтобы «восстановить народовластие».

Планировалось, что путешествие из Якутска в столицу займет два года, но осенью 2019 года против шамана возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности. Экспертиза признала Габышева невменяемым, и в мае 2020 года его отправили на принудительное лечение в Якутский психоневрологический диспансер.