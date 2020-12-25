Якутского депутата проверят после слов о декольте
«Председатель государственного собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата республики Саха (Якутия) [Петра Аммосова]), — написал Гаврильев.
Пресс-секретарь напомнил, что все участники пленарного заседания должны придерживаться требований регламента. Они не имеют права комментировать выступления депутатов, давать оценки депутатам. Народные избранники должны вести себя вежливо, тактично и уважительно.
Накануне замглавы фракции КПРФ в Якутии Петр Аммосов сделал замечание министру предпринимательства региона Ирине Высоких за глубокое декольте. Он был недоволен, что женщина появилась на сессии госсобрания в якобы неподходящем наряде — депутат не смог сосредоточиться на ее докладе.
Видео с этой сценой разошлось в Сети и пользователи обвинили Аммосова в сексизме.