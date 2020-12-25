Якутского депутата проверят после слов о декольте

Мандатная и регламентная комиссия проведет проверку после замечания якутского депутата Петра Аммосова министру Ирине Высоких о декольте. Об этом сообщил пресс-секретарь госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.

«Председатель государственного собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата республики Саха (Якутия) [Петра Аммосова]), — написал Гаврильев.

Пресс-секретарь напомнил, что все участники пленарного заседания должны придерживаться требований регламента. Они не имеют права комментировать выступления депутатов, давать оценки депутатам. Народные избранники должны вести себя вежливо, тактично и уважительно.

Накануне замглавы фракции КПРФ в Якутии Петр Аммосов сделал замечание министру предпринимательства региона Ирине Высоких за глубокое декольте. Он был недоволен, что женщина появилась на сессии госсобрания в якобы неподходящем наряде — депутат не смог сосредоточиться на ее докладе.

Видео с этой сценой разошлось в Сети и пользователи обвинили Аммосова в сексизме.