Якутским медикам предложили помочь с тушением лесных пожаров деньгами

Политолог Илья Паймушкин написал в Facebook, что руководство Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины Якутии распорядилось вычесть из зарплат медиков средства для тушения пожаров в регионе. В приказе и. о. главврача больницы якобы говорится о том, что эта материальная помощь оказывается в добровольном порядке.

На фото, опубликованном Паймушкиным, приказ «Об оказании помощи в тушении лесных пожаров», согласно которому руководители медцентров, входящих в структуру больницы, должны до 21 июля сдать в бухгалтерию ведомости для удержания зарплаты, чтобы оказать материальную помощь в тушении пожаров.

Там же указываются суммы, которые рекомендуются для удержания. Для врачей это 500 рублей, для среднего и младшего медперсонала — 300 рублей, для остальных сотрудников — 150 рублей.

«Желающие работники могут перечислить большую сумму», — уточняется в документе, опубликованном Паймушкиным.

Оказалось, что это не приказ, а сбор носит рекомендательный характер. Заместитель гендиректора больницы Инна Винокурова сообщила Sakhaday, что к ним с таким предложением обратились сами профсоюзы.

«Мы не хотим оставаться в стороне, хотим оказать посильную помощь. Все же собирают деньги на тушение пожаров, блогеры например. Деньги собирают по всем больницам, не понимаю, почему наше распоряжение вызвало такой резонанс», — сказала Винокурова.

По данным регионального ГУ МЧС, в республике продолжают гореть 2305,14 гектара леса. За минувшие сутки спасатели смогли потушить 14 лесных пожаров на площади 82 тысячи гектаров. Для помощи пожарным в трех районах Якутии вызвали искусственные дожди.