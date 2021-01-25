Якутских школьников перевели на удаленку до конца января из-за холодов
Руководство Якутии приняло решение перевести школьников на дистанционное обучение до конца января из-за аномальных холодов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
Отмечается, что педагоги продолжат заниматься с отстающими учениками. Также предполагаются индивидуальные занятия в рамках подготовки к олимпиадам. По данным информагентства, эти уроки будут проводиться лишь с согласия родителей.
Синоптики предупредили, что в начале этой недели в регионе температура воздуха опустится до −48... –49 градусов. Морозы сохранятся до конца месяца.