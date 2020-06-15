Якутские выпускники получат по пять тысяч рублей из-за коронавируса

«Для поддержки наших выпускников принято решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Эта мера коснется порядка 8 тысяч выпускников», — пояснил глава республики Айсен Николаев.

На совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, руководитель республики рассказал, что кроме Якутска распространение вируса заметили еще в 22 городах. Также растет заболеваемость среди детей, это может спровоцировать рост количества зараженных, так как в период летних каникул коронавирус может быть вывезен в районы республики.

С 15 июня в Якутии постепенно будут сняты ограничения, созданные из-за коронавируса. На сегодняшний момент в республике выявлено 3122 зараженных, из них 1899 выздоровели.