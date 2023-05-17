17 мая 2023, 15:34
Якутские вахтовики спасли детеныша овцебыка, найденного у тела матери
В Якутии вахтовики нашли у тела мертвой матери маленького овцебыка. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Маленькую особь, которая была размером с собаку, нашли работники «Алмазы Анабара». Они забрали детеныша на базу и там выкармливали из соски сухим молоком. Девочку назвали Аланой.
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Вахтовики все время советовались с зоологами Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Благодаря их консультациям работники смогли выходить маленького овцебыка. Вскоре Алану планируют передать зоологам.
Животные
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