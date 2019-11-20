Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн России

20 ноября он подписал указ о разработке патриотического проекта правительством республики совместно с муниципалитетами и общественностью. По данным Ysia.ru, документ должны подготовить в ближайшие месяцы.

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«Администрации главы республики Саха (Якутия) и правительства республики… совместно с органами местного самоуправления… (по согласованию) обеспечить введение в практику общеобразовательных организаций… ежедневное исполнение государственного гимна Российской Федерации», — сказано в документе.

Проект «Мы — будущее России» нацелен на воспитание «патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны».

Помимо исполнения гимна школьниками предполагается создание «цифровых ресурсов» для приобщения молодежи к духовно-нравственным ценностям, а также проведение в 2020 году молодежного гражданско-патриотического форума «Наше будущее — в России!».

Точные сроки исполнения указа в документе не прописаны. В документе сказано, что он вступает в силу с даты подписания.

По версии РИА «Новости», исполнять гимн в якутских школах будут уже с 21 ноября.