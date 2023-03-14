Общество 14 марта 2023, 12:00 Якутские медики выехали в отдаленные населенные пункты региона для проведения медосмотров

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Пилотный проект по проведению медосмотра для жителей отдаленных сел и районов стартовал в Якутии. Об этом сообщили на сайте ОТР.

Благодаря реализации проекта люди из отдаленных уголков региона смогут получать квалифицированную медпомощь на регулярной основе.

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Эндокринологи, кардиологи, неврологи, акушеры-гинекологи и хирурги уже посетили восемь арктических районов, еще в пять врачи планируют выехать до конца апреля.

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