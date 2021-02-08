Якутские активистки устроили танцы в 45-градусный мороз. Видео

Более 30 женщин исполнили национальные танцы в эти выходные, несмотря на якутские морозы. Героини ролика занимаются в центре «Зумба Голд». У всех участниц в день мероприятия было приподнятое настроение и ощущение гордости за то, что они сделали это, несмотря на небольшое время подготовки, сообщила глава общественной организации Марина Кузьмина.

«Мой центр посещают женщины молодого и пенсионного возраста, которые реально ощутили пользу этих занятий. В первую очередь занятия направлены на оздоровление женщин путем физических упражнений и занятий танцами. Я хочу вдохновлять женщин всех возрастов на активный образ жизни!» — рассказала Кузьмина.

Центр калланетики и танца регулярно устраивает флешмобы в рамках участия в городских мероприятиях, организуемых местными властями.