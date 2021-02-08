facebook_pixel
    08 февраля 2021, 13:45

    Якутские активистки устроили танцы в 45-градусный мороз. Видео

    Александр Блинов

    Активистки группы «Зумба Голд» общественной организации «Центр калланетики и танца» в 45-градусный мороз исполнили национальный танец в парке культуры и отдыха Якутска. Видео стало хитом в социальных сетях. С героинями уже связалось правительство республики.

    Более 30 женщин исполнили национальные танцы в эти выходные, несмотря на якутские морозы. Героини ролика занимаются в центре «Зумба Голд». У всех участниц в день мероприятия было приподнятое настроение и ощущение гордости за то, что они сделали это, несмотря на небольшое время подготовки, сообщила глава общественной организации Марина Кузьмина.

    «Мой центр посещают женщины молодого и пенсионного возраста, которые реально ощутили пользу этих занятий. В первую очередь занятия направлены на оздоровление женщин путем физических упражнений и занятий танцами. Я хочу вдохновлять женщин всех возрастов на активный образ жизни!» — рассказала Кузьмина.

    Центр калланетики и танца регулярно устраивает флешмобы в рамках участия в городских мероприятиях, организуемых местными властями.