Общество 06 апреля 2023, 15:30 Якутск побил рекорд по количеству выпавшего весной снега

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В Якутске выпало рекордное для весны количество снега. Об этом сообщило ОТР.

Только в апреле в городе выпала двойная месячная норма осадков. А с начала весны с улиц вывезли 642 тысячи кубометров снега. Если сложить его в одном месте, то можно построить семиэтажный дом на периметре двух футбольных полей.

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«Я сколько работаю, впервые с таким столкнулся. Каждое утро встаем — до метра снега. Техники порой не хватает», — рассказал дорожный рабочий Борис Антонов-Припузов.

Он добавил, что часть техники уходит для подготовки к поре таяния. С ее помощью чистят каналы и ливневки.

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