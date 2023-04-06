06 апреля 2023, 15:30
Якутск побил рекорд по количеству выпавшего весной снега
В Якутске выпало рекордное для весны количество снега. Об этом сообщило ОТР.
Только в апреле в городе выпала двойная месячная норма осадков. А с начала весны с улиц вывезли 642 тысячи кубометров снега. Если сложить его в одном месте, то можно построить семиэтажный дом на периметре двух футбольных полей.
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«Я сколько работаю, впервые с таким столкнулся. Каждое утро встаем — до метра снега. Техники порой не хватает», — рассказал дорожный рабочий Борис Антонов-Припузов.
Он добавил, что часть техники уходит для подготовки к поре таяния. С ее помощью чистят каналы и ливневки.
Снегопад
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