Общество 12 июня 2023, 09:46 Якутию замело июньским снегом Снег выпал в якутском городе Удачный 12 июня Соцсети

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Снег выпал в якутском городе Удачном и еще нескольких районах республики 12 июня. Кадры уникального для начала лета природного явления опубликовал Telegram-канал RT.

На фотографиях — заметенные снегом машины, деревья и дороги. Судя по кадрам, в городе выпало несколько миллиметров осадков, образовались небольшие сугробы.

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По данным Gismeteo, похолодание в Удачном продлится недолго. Столбик термометра уже днем 12 июня поднимется до +12 градусов, в среду ожидается солнечная погода и до 17 тепла.

Москвичей День России порадует обилием солнца. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +19…+21 градуса, в области — до +17…+22 градуса.

Начало купального сезона в Центральной России ожидается в конце июня. Для комфортного купания нужно, чтобы среднесуточная температура не падала ниже +20 градусов несколько дней подряд.