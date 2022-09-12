Министр туризма Якутии Ханды назвал регион местом огромного потенциала для туризма | 360°

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Министр туризма Якутии Ханды назвал регион местом огромного потенциала для туризма

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Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды в беседе с журналистами «ФедералПресс» рассказал о потенциале региона с точки зрения туризма.

Чиновник отметил, что данный регион также учитывает сигналы бизнеса в работе с инвестиционным климатом, и здесь действует упрощенная система налогообложения.

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«Туризм в Якутии всегда был не просто интересен — он имеет величайший потенциал. Нашими первоочередными задачами сейчас являются централизация предпринимателей, занимающихся развитием сферы, и развитие туристической инфраструктуры — гостиничного бизнеса, общепита. То есть нужно наладить всю систему. Ну, и, самое главное, это, конечно, взаимодействие с такими федеральными институтами как Ростуризм, Корпорация Туризм.РФ», — добавил Ханды.

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Он также рассказал о подписании трехстороннего соглашения с Ростуризмом и компанией «Интурист», которое поможет нарастить туристический поток в регионе. В среднем Якутию посещают 200 тысяч человек ежедневно, при этом, по словам министра, есть куда расти.

Якутия

Туризм

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