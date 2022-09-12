Министр туризма Якутии Ханды назвал регион местом огромного потенциала для туризма | 360°

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Спецоперация
12 сентября 2022, 12:38
Агента СБУ арестовали за подготовку покушения на администрацию Крыма
Подмосковье
12 сентября 2022, 12:37
Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье
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Подмосковье
12 сентября 2022, 12:26
Врачи из Подольска спасли девушку с врожденной патологией яичника
Общество
12 сентября 2022, 12:25
Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях удалось потушить
Общество
12 сентября 2022, 12:24
Информацию на канале Собчак проверят на гей-пропаганду
Эксклюзив
12 сентября 2022, 12:18
«А может стать новой Сребреницей». ВСУ объявили зачистку в пророссийских регионах
Подмосковье
12 сентября 2022, 12:14
Воробьев подвел итоги явки на муниципальных выборах в Подмосковье
Общество
12 сентября 2022, 12:14
Фейк: хакеры взломали сайт колеса обозрения «Солнце Москвы»
Спецоперация
12 сентября 2022, 11:57
Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских боевиков за сутки