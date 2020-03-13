Якутия запретила усыплять собак после скандала

Глава Якутии Айсен Николаев запретил усыплять собак, которые попали в пункт передержки животных в Якутске. Такое решение принято на фоне скандала, разгоревшегося после того, как волонтеры обнаружили в этом ППЖ горы трупов животных.

«Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр три раза в день», — заявил Николаев в Twitter.

Контейнеры с мертвыми кошками и собаками обнаружили в пункте передержки животных в прошедшие выходные. Как утверждают активисты, животным просто перерезали горло, всего убили под две сотни собак и кошек. Власти говорят, что питомцев усыпили. причем перед тем все они контактировали с бешеной собакой.

В департаменте ветеринарии республики ранее рассказали, что в пункте передержки в двух контейнерах действительно были трупы животных. В одном — трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации. Во втором — 153 трупа собак и 48 кошек, которые контактировали с бешеным псом.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева поручила проверить данные экспертизы на бешенство. В итоге мэру стали поступать угрозы лишить ее жизни и обезглавленную бросить в тот же контейнер, к собакам и кошкам. Местные жители уверены: скандал разгорелся не просто так, здесь крутятся огромные деньги, ради которых и градоначальника могут убить. Власти Якутска ничего криминального в ситуации не нашли.