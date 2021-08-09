Якушев объяснил, как не допустить четвертой волны коронавируса

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что четвертую волну коронавируса можно избежать, если к началу ноября достичь 80% вакцинации населения. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Якушев назвал две даты и две цифры, на которые надо ориентироваться. По его словам, к 1 сентября должно быть вакцинировано около 60% населения. Вторая дата — это 1 ноября.

«Когда штамм „дельта“ пришел в РФ, были обсуждения, что 60% прослойки коллективного иммунитета недостаточно, нужно достичь 80%, чтобы защититься от штамма. По большому счету, на 1 ноября по всему УрФО 80% коллективный иммунитет должен быть сформирован», — добавил Якушев.