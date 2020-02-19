«Если долбить все время, то услышат»: Якубович предложил платить министру труда минимальную пенсию

Менять систему начисления пенсий должны профсоюзы, а быстрее всего этот вопрос можно решить, если министр труда начнет получать деньги по минимальной ставке. С таким заявлением выступил телеведущий Леонид Якубович. Ранее он пожаловался, что получает пенсию 23 тысячи рублей, хотя имеет стаж с 1961 года.

В беседе с РИА «Новости» он заявил, что маленькой пенсией недоволен не он один, а миллионы россиян, которые отправились на заслуженный отдых. Но решать этот вопрос в одиночку он тоже не может.

«Вероятно, этим должны заниматься профсоюзы. <…> Одного не услышат, это точно совершенно. Политика — такая история. Если долбить все время, то, наверное, услышат», — сказал телеведущий.

Якубович отметил, что пенсия должна позволить человеку вести нормальную жизнь. Это компенсация от государства, на которое человек трудился все эти годы. Он предложил простой выход для решения этого вопроса.

«Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально», — заявил телеведущий.

Ранее Леонид Якубович заявил, что поступающую на счет пенсию он не тратит. Он продолжает работать, и поэтому деньги у него есть. По его словам, накопления пригодятся его дочери и внучке. При этом он не понимает, почему сумма его пенсии составляет всего 23 тысячи рублей, потому что накоплений точно должно было быть больше.