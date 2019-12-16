Якубович назвал фейки «преступлением против человечности»

Во время интервью ведущий поделился своим мнением об обилии фейков как в современной журналистике, так и во времена СССР. По мнению Якубовича, сейчас многие издания работают по принципу «лучше соврать, но быть первым, чем сказать правду и быть вторым».

Ведущий напомнил, что уже высказывался на эту тему и даже предлагал ввести суд чести для таких журналистов.

«Когда-то я кое-что предложил, правда, это был глас вопиющего в пустыне… В свое время среди офицеров существовал суд чести. Вот если бы и Союз журналистов России ввел аналогичный суд чести. Это же очень просто. Доказательно — недоказательно», — рассказал Якубович.

Ведущий подчеркнул, что зачастую такие фейки отражаются и на здоровье, и на работе артистов. Леонид Якубович вспомнил историю, случившуюся с Аллой Пугачевой в 80-х.

«Я помню жуткую травлю той же Пугачевой. Какая-то дежурная по этажу какой-то гостиницы в тогда еще Ленинграде написала в газете какую-то чепуху (речь идет о так называемом „прибалтийском скандале“, случившемся 24 августа 1987 года). Что-то там было не то с номером. Все тогда сильно разорались…

И я подумал — интересно, вот довели Пугачеву до состояния истерики, а ей ведь вечером выходить на сцену. Вот она должна выйти, и несколько тысяч человек должны получить удовольствие. Но первая, кто должен получить удовольствие от концерта, это сама Алла!», — рассказал Якубович.

Размышляя об этом, Леонид Аркадьевич задался вопросом, что делать с таким потоком не проверенной информации? Как защититься от фейков, если сегодня любой может все что угодно написать в интернете? Известный ведущий предложил ввести персональную материальную ответственность за написанное.

«Тут же все очень просто. Но поскольку абсолютно всем, в том числе руководителям Союза журналистов, наплевать на это 12 раз, то каждый борется с этим самостоятельно. Что является печальным фактом. Я бы отнес это к некому, извините, даже преступлению против человечности.

Если подумать, то вот эти несколько тысяч человек, которых невольно обидели, могут предъявить иск. И тогда тот, кто это написал первым, должен вернуть деньги, которые они заплатили за концерт. Все просто, как апельсиновая корка!» — заключил Леонид Аркадьевич.