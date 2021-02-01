Яковлев: Ельцин был импульсивным правителем, но умным и грамотным

Яковлев отметил, что Ельцин относился к Петербургу неплохо, но не мог оказать городу финансовую помощь, поскольку российская казна была пуста.

«Что касается поддержки лично меня как губернатора, то я ее особо не искал. Я никогда не спрашивал, кто как ко мне относится, поскольку знал, что меня поддерживает город. Занимался городскими проблемами и к вниманию высшей власти относился спокойно», — признался экс-губернатор.

Он заметил, что сейчас многие относятся к первому президенту страны плохо. Однако, по его мнению, каждому времени соответствует свой лидер.

«Да, он был импульсивным правителем, но умным и грамотным. Не всегда хорошую команду собирал», — продолжил Яковлев.

По его словам, при назначении помощников Ельцин не просчитал до конца их действий.

«Тем не менее Ельцин показал исключительный для стран бывшего Советского Союза пример, когда добровольно ушел в отставку», — добавил Яковлев.