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    01 февраля 2021, 14:35

    Яковлев: Ельцин был импульсивным правителем, но умным и грамотным

    Артур Блянихов

    Бывший губернатор Северной столицы Владимир Яковлев поделился воспоминаниями о первом президенте России Борисе Ельцине, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. Политика процитировал «Петербургский дневник».

    Яковлев отметил, что Ельцин относился к Петербургу неплохо, но не мог оказать городу финансовую помощь, поскольку российская казна была пуста.

    «Что касается поддержки лично меня как губернатора, то я ее особо не искал. Я никогда не спрашивал, кто как ко мне относится, поскольку знал, что меня поддерживает город. Занимался городскими проблемами и к вниманию высшей власти относился спокойно», — признался экс-губернатор.

    Он заметил, что сейчас многие относятся к первому президенту страны плохо. Однако, по его мнению, каждому времени соответствует свой лидер.

    «Да, он был импульсивным правителем, но умным и грамотным. Не всегда хорошую команду собирал», — продолжил Яковлев.

    По его словам, при назначении помощников Ельцин не просчитал до конца их действий.

    «Тем не менее Ельцин показал исключительный для стран бывшего Советского Союза пример, когда добровольно ушел в отставку», — добавил Яковлев.