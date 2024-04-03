Общество 03 апреля 2024, 17:44 Якори для атомных ледоколов нового поколения начали производить в Нижегородской области

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Серийное производство якорей для атомных ледоколов нового поколения «Якутия» и «Чукотка» запустили в Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «Время Н».

Специалисты начали сборку первой партии якорей, после этого готовые изделия пройдут контрольные испытания. Борский завод металлургии и машиностроения «Метмаш» уже провел испытания отливки.

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Отмечается, что суда проекта обеспечат круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики и в ближайшие годы станут основой гражданского ледокольного флота России.