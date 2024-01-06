06 января 2024, 23:25
Якобы погибший под Артемовском боец ЧВК «Вагнер» оказался жив
«РВ»: боец «Вагнера» Бибер, якобы погибший под Артемовском, вышел на связь
Бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. Он продолжает участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По данным канала, боец вышел на связь и сообщил о том, что продолжает участвовать в спецоперации.
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Бибер — ветеран боевых действий на Кавказе. Он стал известен, попав на видео с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В августе Telegram-каналы сообщали о гибели бойца под Артемовском.
В декабре 2023 года Ростовский областной суд приговорил бывшего «вагнеровца» к шести годам 11 месяцам колонии особого режима за стрельбу в полицейских. Год назад мужчина открыл огонь по сотрудникам МВД из ручного пулемета в Новошахтинске. В результате один из правоохранителей был ранен. Спустя сутки стрелка задержали.
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