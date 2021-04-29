Яйца стали дешеветь в России

Производители отметили уменьшение отпускной стоимости яиц. Цены стали падать с начала этой недели, так как торговые сети запаслись продукцией перед Пасхой. Об этом сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

По словам Лахтюхова, стоимость яиц у изготовителей на этой неделе в значительной степени подошла к значениям начала года. Гендиректор пояснил, что магазины уже запаслись продукцией накануне Пасхи, поэтому падение спроса привело к уменьшению отпускной цены.

Отпускная стоимость яиц стала падать 10 дней назад, отметила газета «Известия». Цены на яйцо столовое первой и второй категории уменьшились на 5-10%. При этом гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева подчеркнула, что в розничных магазинах падение стоимости можно и не увидеть.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что цены на яйца должны начать снижаться в ближайшее время. Уменьшению цен будет способствовать завершение высокого спроса на яйца перед Пасхой и падение стоимости кормов для скота в связи с экспортными пошлинами на масличные и зерно.