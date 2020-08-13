Яхту хабаровских чиновников отдадут местным школьникам

Власти Хабаровского края собираются передать правительственную яхту «Виктория» детям из краевого центра образования. Планируется, что школьники под присмотром взрослых будут использовать ее в экопроектах.

Идею уже поддержал врио главы региона Михаил Дегтярев. Об этом сообщила пресс-служба правительства края по итогам встречи чиновника с замминистра просвещения РФ Виктором Басюком.

«Продавать краевое имущество за копейки нельзя, а вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний», — цитирует слова Дегтярева ТАСС.

Как ранее сообщало агентство Ura.ru, инициаторами передачи судна стали сами дети и руководство центра образования. Обращение к региональным властям они выложили в Twitter.

Яхта «Виктория» оказалась в правительстве Хабаровского края в 2006 году. Раньше ее использовали как площадку для встреч официальных делегаций. Позже судно решили продать — сначала за 60 миллионов рублей, потом снизили стоимость до 30 миллионов, но покупатели так и не появились.