Яхтенный поход «Паруса памяти Черного моря» пройдет в Севастополе

Старт молодежного яхтенного похода состоится 7 августа на Графской пристани в Севастополе. Участникам предстоит преодолеть следующий маршрут: Севастополь — «Артек» — Феодосия — Новороссийск — Керчь — «Артек» — Севастополь. Об этом рассказало издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Организаторы похода сообщили, что в пунктах заходов яхт для 335 участников проведут спортивные мероприятия, познакомят с памятными местами и музеями. Одним из главных мероприятий будет возложение на воду цветов в морском районе, где в 1941 году утонуло судно «Армения».

В походе примут участие спасательное буксирное судно «СБ-5» и катер связи «КСВ-67» Черноморского флота, трехмачтовый фрегат «Херсонес», парусно-моторные яхты ЧВВМУ им. П. С. Нахимова «Гермес», «Фиолент» и «Юнона», крейсерские яхты Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова «Спасибо» и «Успех», а также шхуна МДЦ «Артек» «Святая Татьяна», — заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Молодежный поход продлится до 22 августа. В нем примут участие 335 человек.