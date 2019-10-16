Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об операции, которую перенесла его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина. Спортсменка до сих пор находится в больнице.

Фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в Москве Подробнее

Ягудин сообщил в своем Instagram, что хирургическое вмешательство было плановым.

«Не в экстренном порядке. А так больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку», — написал фигурист.

Он отметил, что его «любимая Джульетта» сейчас отдыхает и восстанавливается. Алексей пообещал, что совсем скоро олимпийская чемпионка выйдет на связь со своими поклонниками и друзьями.

Также в Stories он выложил фото вместе с прооперированной Татьяной. Ягудин поцеловал жену и заявил, что любит ее в любом состоянии.

Источник фото: телеканал «360»

«Не хотела фотографироваться, так как не в форме сейчас и некрасивая. А я считаю, что шикарная, что с желчным, что без», — пошутил фигурист.

Днем ранее стало известно о госпитализации Татьяна Тотьмяниной. В ее желчном пузыре появилось новообразование, которое нужно было удалить. Полученные образцы отправили на экспертизу.

Татьяна Тотьмянина катается в паре с Максимом Марининым. Пара пять раз становилась чемпионами Европы. Также спортсмены два раза побеждали на чемпионате мира.