Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции
Фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в МосквеПодробнее
Ягудин сообщил в своем Instagram, что хирургическое вмешательство было плановым.
«Не в экстренном порядке. А так больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку», — написал фигурист.
Он отметил, что его «любимая Джульетта» сейчас отдыхает и восстанавливается. Алексей пообещал, что совсем скоро олимпийская чемпионка выйдет на связь со своими поклонниками и друзьями.
Также в Stories он выложил фото вместе с прооперированной Татьяной. Ягудин поцеловал жену и заявил, что любит ее в любом состоянии.
«Не хотела фотографироваться, так как не в форме сейчас и некрасивая. А я считаю, что шикарная, что с желчным, что без», — пошутил фигурист.
Днем ранее стало известно о госпитализации Татьяна Тотьмяниной. В ее желчном пузыре появилось новообразование, которое нужно было удалить. Полученные образцы отправили на экспертизу.
Татьяна Тотьмянина катается в паре с Максимом Марининым. Пара пять раз становилась чемпионами Европы. Также спортсмены два раза побеждали на чемпионате мира.