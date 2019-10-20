Ягудин объяснил, зачем Тотьмяниной удалили желчный пузырь

«Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — рассказал Ягудин.

Врачи обнаружили у фигуристки несколько новообразований. «Ей сказали, что вероятность рака — 50 на 50. Сказали это напрямую. <…>Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — сказал Ягудин.

Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции Подробнее

Он добавил, что операция, которую Тотьмяниной сделали во вторник, 15 октября, прошла успешно. Никаких злокачественных новообразований и предпосылок к ним в организме фигуристки медики не обнаружили.

Ягудин рассказал о проблемах со здоровьем жены, которые начались два года назад.

Врачи во время планового обследования нашли в желчном пузыре образования. Через год медики выяснили, что количество опухолей выросло, а еще через год Тотьмянина стала чувствовать себя хуже.

Сейчас фигуристку уже выписали. Ее здоровью ничего не угрожает.