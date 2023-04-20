Общество 20 апреля 2023, 13:40 Ягодный союз направит запрос в Россельхознадзор после информации о содержании антибиотиков в клубнике

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Многократное превышение содержания антибиотиков обнаружили специалисты Россельхознадзора в клубнике. В связи с этим Ягодный союз направит запрос с просьбой предоставления результатов проведенных анализов, сообщил председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, подобные вещества никак не влияют на сохранность клубники при ее хранении и транспортировке. Пленкин считает, что антибиотики могли обнаружить в той партии, которая была привезена из Турции или Армении.

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Специалист посоветовал россиянам покупать клубнику в торговых сетях, которые проводят необходимые проверки документов товара.