Ягнята редких пород родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились на свет ягнята валлийских овец и карликовых овец уэссан. Это редкие породы из Швейцарии и Франции. Пока они еще очень маленькие и живут со своими матерями в отдельных вольерах. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Instagram.

«10 мая в Московском зоопарке появились на свет двое детенышей валлийской овцы: мальчик и девочка. А у овечки породы уэссан девочка появилась на рассвете 11 мая. В первые минуты после рождения ягнята только на мгновения вставали на неокрепшие ножки, но уже спустя час уверенно ходили вокруг мам», — говорится в сообщении.

Ветеринар сразу осмотрел новорожденных ягнят и обработал им пуповины. Пока детеныши живут в отдельных вольерах, но сотрудники зоопарка уже начали их объединять со стадом на прогулках. Специалисты рассказали, что валлийских овец вывели в Юго-Западной Швейцарии. Это очень выносливые животные: они не боятся ни холода, ни голода. Овцы уэссан — самые маленькие среди представителей своего рода. Они родом из Франции. Особенность этой породы — чуткий слух, который помогает овцам заметить врага за сотни метров.

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