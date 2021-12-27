Яды предложили указывать на пачках сигарет

На пачках сигарет, помимо устрашающих картинок с последствиями курения, предложили также указывать их состав и названия ядов. С такой инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей, написала «Российская газета».

Общественники предложили указывать на пачке сигарет точный состав, как на упаковках продуктов: табак, никотин, бумага, клей, но главное — яды. С такой идеей они обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Согласно действующему техрегламенту, на пачке сигарет должна быть информация о содержании канцерогенных веществ и системных ядов. К ним относятся, в частности, мышьяк, ртуть, синильная кислота, аммоний, фенол, цинк, свинец, полоний-210 и другие. Однако при этом на пачке не указывается ни конкретное наименование ядов, ни их количество. Курильщик, таким образом, остается в неведении касаемо того, какие яды он потребляет.

Отсутствие этой информации также не позволяет надзорным ведомствам нормировать содержание ядов в сигаретах. А согласно закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, обращение продукции с веществами, способными оказать вредное воздействие на человека, запрещено. Такие товары изымают из оборота и утилизируют.

Кардиолог Анна Кореневич ранее рассказала о неожиданных последствиях отказа от пагубной привычки.