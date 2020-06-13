«Ядро изменений, которых ждут люди». Ректор РГСУ объяснил важность социального блока поправок к Конституции
Социальный блок является ядром тех изменений, которых ждут людиректор РГСУ.
«С одной стороны постоянная индексация пенсий, пособий, прожиточный минимум, который является минимальной заработной платой, это то, что у нас в стране появилось совсем недавно. Но, конечно, наши граждане, можно сказать, очень быстро привыкают к хорошему. А многие годы этого совсем не было, пенсии были копеечные и, конечно же, минимальная заработная плата была далека до прожиточного минимума. И сейчас многие критикуют, что сумма расчетного прожиточного минимума не соответствует реальной. Но это все впереди», — сказала Починок.
По ее словам, важные изменения — ежегодная индексация пенсий и адресная социальная поддержка.
Сейчас в России не все пенсии индексируются. Например, для работающих пенсионеров индексация была прекращена.
«А как раз Конституция новая устранит, мне кажется, несправедливый момент. И так как там написано, федеральное законодательство уже должно предусматривать индексацию для всех пенсионеров», — отметила представительница «Российского союза промышленников и предпринимателей».
Адресная помощь тоже была не всем ясна, заметила Починок.
«Понятно, у нас социальное государство, которое должно предоставлять единые гарантии для всех. Но так это и есть. С другой стороны, у многих возникал вопрос, почему кому-то помогают больше, чем мне, почему он больше нуждается, почему он больше социально ориентирован», — пояснила она.
После вступления новой Конституции в силу можно быть уверенными, что при планировании бюджета страны будут заложены сначала все социальные обязательства, а потом уже будут приниматься решения, связанные с инвестициями, инфраструктурными проектами.
Конституция определяет саму бюджетную политику ни на год, ни на три года, а в принципеНаталья Починок,ректор РГСУ.
«В первую очередь должны быть обеспечены вот эти вот социальные потребности граждан», — заявила Починок.
Из важных поправок Починок также выделила пункты про здравоохранение — бесплатное и всеобщее, молодежную политику и воспитание, достойное отношение к животному миру. Также важны строчки про науку, обеспечивающую постоянное развитие, — за это отвечает правительство.
«Я довольна тем социальным блоком, который предложат сейчас. Я приду, буду голосовать „за“», — подытожила Починок.
Ректор университета хочет, чтобы студенты получали стипендию на уровне прожиточного минимума. Она верит, что ее предложение тоже рассмотрят в будущем.
Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня. Последний день, когда можно определиться с выбором, — 1 июля.