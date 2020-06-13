«Ядро изменений, которых ждут люди». Ректор РГСУ объяснил важность социального блока поправок к Конституции

Социальный блок поправок к Конституции — основные изменения, которых ждут люди. Именно он даст всем пенсионерам право на индексацию выплат. Да и в целом даст отдаст социальной сфере приоритет при распределении бюджета, считает ректор РГСУ Наталья Починок.

Социальный блок является ядром тех изменений, которых ждут люди ректор РГСУ.

«С одной стороны постоянная индексация пенсий, пособий, прожиточный минимум, который является минимальной заработной платой, это то, что у нас в стране появилось совсем недавно. Но, конечно, наши граждане, можно сказать, очень быстро привыкают к хорошему. А многие годы этого совсем не было, пенсии были копеечные и, конечно же, минимальная заработная плата была далека до прожиточного минимума. И сейчас многие критикуют, что сумма расчетного прожиточного минимума не соответствует реальной. Но это все впереди», — сказала Починок.

По ее словам, важные изменения — ежегодная индексация пенсий и адресная социальная поддержка.

Сейчас в России не все пенсии индексируются. Например, для работающих пенсионеров индексация была прекращена.

«А как раз Конституция новая устранит, мне кажется, несправедливый момент. И так как там написано, федеральное законодательство уже должно предусматривать индексацию для всех пенсионеров», — отметила представительница «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Адресная помощь тоже была не всем ясна, заметила Починок.

«Понятно, у нас социальное государство, которое должно предоставлять единые гарантии для всех. Но так это и есть. С другой стороны, у многих возникал вопрос, почему кому-то помогают больше, чем мне, почему он больше нуждается, почему он больше социально ориентирован», — пояснила она.

После вступления новой Конституции в силу можно быть уверенными, что при планировании бюджета страны будут заложены сначала все социальные обязательства, а потом уже будут приниматься решения, связанные с инвестициями, инфраструктурными проектами.

Конституция определяет саму бюджетную политику ни на год, ни на три года, а в принципе Наталья Починок, ректор РГСУ.

«В первую очередь должны быть обеспечены вот эти вот социальные потребности граждан», — заявила Починок.

Из важных поправок Починок также выделила пункты про здравоохранение — бесплатное и всеобщее, молодежную политику и воспитание, достойное отношение к животному миру. Также важны строчки про науку, обеспечивающую постоянное развитие, — за это отвечает правительство.

«Я довольна тем социальным блоком, который предложат сейчас. Я приду, буду голосовать „за“», — подытожила Починок.

Ректор университета хочет, чтобы студенты получали стипендию на уровне прожиточного минимума. Она верит, что ее предложение тоже рассмотрят в будущем.

Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня. Последний день, когда можно определиться с выбором, — 1 июля.