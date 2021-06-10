Почти 2 тысячи «ядовитых территорий» насчитали в России

Более 1,9 тысячи «ядовитых территорий» выявили в России. Больше всего таких мест насчитали в Ставропольском и Красноярском краях, сообщили в Минприроды.

«Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)», — сказали в министерстве газете «Известия».

Всего по всей стране нашли более 1,9 тысячи «ядовитых» мест. По информации Минприроды, до 2024 года в России должны провести 191 мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в городах. Также запланированы 88 акций по уничтожению наиболее опасных объектов накопленного вреда.

Согласно поручению президента, порядок работ будут определять по определенным факторам. В том числе речь идет об оценке влияния объектов на здоровье людей.

«Итоговый перечень объектов, ликвидация которых будет осуществляться в первоочередном порядке, будет сформирован после проведения такой оценки», — пояснили в министерстве.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила регионам выявить наиболее опасные места, которые войдут в список первостепенной ликвидации.