Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

Он рассказал, что этот чемоданчик круглые сутки находился у офицера, который всегда был недалеко от Верховного главнокомандующего.

«Одна из составляющих чемоданчика — флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются», — пояснил ведущий в ходе передачи.

Он также подчеркнул, что этот чемоданчик демонстрируется в открытом виде впервые — несмотря на то, что СССР давно распался, а подобные модели не используют несколько десятилетий. Егоров уточнил, что конкретно этот чемоданчик был создан более 50 лет назад.

Примечательно, что главная кнопка, которая выпустила бы ядерные ракеты, не соответствует своему стереотипному описанию — она не красного, а белого цвета. Красной же была команда «Отмена», которая располагалась рядом с ней.