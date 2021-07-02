«Яд, калечащий людей». Химик рассказал, как спастись при утечке хлора

В Ижевске остановили утечку хлора с предприятия «Ижводоканала». В воздух попало 800 килограммов этого опасного вещества. Люди не пострадали, хлор не вышел за пределы станции водоочистки. О том, что делать, оказавшись в зоне выброса ядовитых паров, «360» рассказал химик Денис Жилин.

«Хлор имеет обыкновение скапливаться в низинах. Если вы чувствуйте запах хлора и при этом находитесь в многоэтажном доме, то нужно либо подниматься на верхние этажи, либо выходить перпендикулярно направлению ветра куда-то повыше», — заявил он.

Дышать собеседник советует через тряпку, смоченную водой или раствором соды.

При отравлении хлором появляется кашель. Если доза химиката окажется высокой, возможно повреждение легких вплоть до летального исхода. Однако 800 килограммов хлора на открытой местности смертельной концентрации не достигнут, считает ученый.

Жилин напомнил, что хлор используют для обеззараживания воды, поскольку он разрушает бактерии и вирусы. Точно так же это вещество сжигает клетки легких.

«Если вдохнуть немного, он сначала растворится в слизистых, где вызовет раздражение. Если вдохнете много, он начинает разрушать альвеолы легких», — сообщил химик.

Он добавил, что восстановление альвеол происходит медленно, поэтому хлор — это «яд, калечащий людей».

В случае летальной концентрации смерть от наступит не сразу и «будет довольно мучительной», добавил собеседник.