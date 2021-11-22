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    22 ноября 2021, 16:17

    Яблоневые сады появятся в Бахчисарайском районе Крыма

    На месте старого виноградника в Бахчисарайском районе Крыма высадят 25 тысяч яблонь

    Полина Гребенщикова

    Яблоневые сады начали сажать в Бахчисарайском районе Крыма на месте бывших виноградников. Об этом сообщил ОТР.

    Аграрии сажают яблони сорта фуджи, привезенные из Краснодарского края. Всего на шести гектарах планируют посадить 25 тысяч деревьев, а первый урожай будет собран уже через два года.

    Саженцы сажают по интенсивной технологии — расстояние между деревьями не превышает одного метра.

    «Интенсивный сад подразумевает собой капельное орошение, связанное и с водой, и с подачей удобрений. Их надо здесь очень много, иначе растения начнут конкурировать с друг другом и друг друга давить», — пояснил Тимофей Демьяненко, главный агроном хозяйства.